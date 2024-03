Calcio Serie C – Stadio “Martelli” sold out per Mantova-Fiorenzuola di sabato

Mantova Stadio “Martelli” sold out. Poco dopo le 17 di ieri sono andati esauriti anche i biglietti di Tribuna. Ne restano meno di un centinaio settore poltronissima. In due giorni i tifosi biancorossi hanno fatto fuori tutti i tagliandi messi a disposizione dalla società virgiliana. E sicuramente sono in molti a rimanere senza. Sui social c’è chi ha rilanciato l’apertura della Curva Cisa per i tifosi virgiliani, ma è una strada che la società non può percorrere. Attualmente sono 6 i biglietti venduti in Curva Cisa. Anche contro il Fiorenzuola i supporters virgiliani daranno il massimo per spingere la squadra di Possanzini alla vittoria. Togliendo quelli che occuperanno la Curva Cisa, saranno 6.537 i tifosi del Mantova sugli spalti. L’iniziativa dei biglietti a 10 euro, voluta dal presidente Piccoli, è andata a segno. Il “Martelli” è pronto a riempirsi e a colorarsi di biancorosso. Il resto lo dovrà fare la squadra in campo per regalare un’altra gioia ai suoi affezionati supporters.