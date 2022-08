Ferragosto a Palazzo Ducale

MANTOVA Ancora indecisi su come passare il Ferragosto? Quest’anno potrete approfittare dell’apertura straordinaria di Palazzo Ducale di Mantova per una gita tra sale monumentali, capolavori d’arte e freschi giardini

Per chi si trova dalle parti di Mantova durante un viaggio itinerante, per chi è a casa e ha già concluso le ferie, per chi le ferie le deve ancora fare e per chi non le farà… quest’anno tutti possono approfittare dell’apertura straordinaria del Museo di Palazzo Ducale durante tutto il weekend lungo di ferragosto che comprende anche lunedì 15 agosto.

Infatti la reggia dei Gonzaga, oltre a restare aperta con il consueto orario dalle 8.15 alle 19.15 il sabato 13 e la domenica 14 agosto, lascerà le porte aperte anche il lunedì 15 rinunciando al consueto giorno di chiusura settimanale di tutti i musei statali. Un’occasione in più per passare una giornata tra le magnifiche sale ammirando i capolavori artistici e passeggiando nei sorprendenti giardini gonzagheschi.

Per non perdersi neanche un dettaglio del nostro patrimonio storico artistico è possibile usufruire del servizio di visite guidate con partenze a orario fisso: sabato e domenica alle ore 10.10, 11.10 e 16.10, lunedì alle ore 10.10, 11.10, 12, 15.10 e 16.10. Il servizio guida costa € 6 a persona e si prenota via call center 041 2411897.

È possibile prenotare il proprio biglietto d’ingresso online con il bottone qui sotto e usufruire del servizio di print@home per evitare le code in biglietteria. Vi ricordiamo infine che il Museo Archeologico Nazionale solitamente incluso nel prezzo del biglietto, rimarrà chiuso il giorno di ferragosto.