Calcio Promozione – L’Asola gioca d’anticipo sul campo dello Sporting Chiari (ore 18.30)

Asola Inizia oggi, con l’anticipo della prima giornata sul terreno dello Sporting Chiari (fischio d’inizio alle ore 18.30), il cammino dell’Asola nel campionato di Promozione. I biancorossi di mister Alessandro Cobelli affrontano subito un test di notevole difficoltà, attesi da una formazione ambiziosa e accreditata tra le candidate alle prime posizioni. Dopo il derby di Coppa Italia chiuso sullo 0-0 contro la Governolese, la squadra del Chiese è chiamata a un esordio in campionato ricco di insidie. «Ci attende una gara molto complicata – sottolinea Fabio Chitò, fantasista e bandiera dell’Asola -. Affrontiamo una compagine di qualità, ma ripartiamo dalla conferma di Cobelli come allenatore, un tecnico preparato che sa gestire al meglio il gruppo e predisporlo con attenzione. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, quando abbiamo ottenuto una salvezza troppo sofferta».

Chitò invita i compagni ad affrontare la trasferta di Chiari con lo spirito giusto: «Sulla carta non sarà una gara agevole – ribadisce il “10” biancorosso – ma partire con un risultato positivo avrebbe un grande valore, sia per il morale del gruppo che per muovere subito la classifica. Serve la massima concentrazione, con la mentalità corretta e l’atteggiamento migliore». L’Asola riparte dunque con la consapevolezza delle difficoltà che il girone proporrà e con l’intenzione di mettere in campo solidità, carattere e spirito di sacrificio, elementi che la scorsa stagione si erano rivelati decisivi per raggiungere la salvezza. Il debutto in terra bresciana diventa così subito un banco di prova significativo, non solo per misurare la condizione fisica e mentale della squadra, ma anche per testarne la personalità. Un risultato utile darebbe slancio e fiducia a un gruppo che vuole crescere e consolidarsi nella categoria.

Domani toccherà alle altre due mantovane ai blocchi di partenza del Girone E, Governolese e Sporting Club, reduci dal pari (1-1) di mercoledì in Coppa: i Pirati se la vedranno al “Vicini” con il Valcalepio, i goitesi pure in casa contro il Castelcovati.