Festività pasquali, il prefetto chiede rigore nei controlli

MANTOVA Nella mattinata odierna, il Prefetto di Mantova dott. Michele Formiglio ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia.

Alla riunione hanno partecipato il Questore Paolo Sartori, il ten. col. Gianpiero di Bella per il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il ten. col. Carlo Pasquali per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Sulla base del monitoraggio settimanale dell’andamento epidemiologico, condotto unitamente ai Direttori Generali di ATS-Val Padana e dell’ASST “Carlo Poma”, il Prefetto ha richiamato l’attenzione delle Forze di Polizia sull’importanza di mantenere, secondo le direttive il rigore nelle azioni di carattere preventivo volte a garantire il rispetto delle vigenti misure di contenimento epidemiologico.

Il Prefetto ha ricordato che il contributo delle Forze di Polizia nel contrastare, su vari fronti, la diffusione dei contagi si rivela essenziale per agevolare un’attenuazione del livello di rischio sul territorio, creando le condizioni per una progressiva mitigazione dell’incisività delle prescrizioni. Nella circostanza, il Prefetto ha elogiato la dedizione e l’impegno degli operatori impegnati da ormai più di un anno nei servizi di monitoraggio e controllo nei centri urbani, sulle strade della provincia e negli esercizi commerciali, oltre che l’approccio sempre collaborativo mostrato nei confronti della cittadinanza, cui deve andare il plauso per l’altissimo senso di responsabilità mostrato a fronte dei grandi sacrifici imposti a tutela della salute collettiva.

L’incontro ha costituito, altresì, occasione per un primo confronto sui servizi da pianificare ed implementare in occasione delle imminenti festività pasquali, in vista di un successivo, specifico approfondimento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.