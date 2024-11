Finisce contro una vettura in sosta e finge di essere stato vittima di furto d’auto: denunciato

MANTOVA Nottata movimentata e turbolenta tra il 3 ed il 4 novembre scorso a Mantova. Nel pieno della notte giungeva una chiamata di soccorso al “112”, in quanto si era verificato un sinistro stradale. Un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, prontamente intervenuto, constatava che il conducente di un’autovettura, probabilmente per un eccesso di velocità, aveva perso il controllo del veicolo, andando così a collidere contro altra autovettura regolarmente parcheggiata. Il forte impatto svegliava proprio il proprietario del veicolo danneggiato, che scendeva prontamente in strada chiedendo l’intervento dei Carabinieri.

Dopo i rilievi di Legge, i militari intervenuti approfondivano gli accertamenti a seguito di contrastanti dichiarazioni rese da alcune persone.

Il proprietario dell’autovettura che ha causato il danno, asseriva ai militari che ignoti avevano rubato il suo veicolo, causando successivamente il sinistro.

Gli accertamenti svolti dai militari del Nucleo Radiomobile hanno permesso di denunciare per simulazione di reato alla Procura della Repubblica di Mantova, il proprietario del veicolo che ha causato l’incidente, grazie anche alla testimonianza di alcuni cittadini che hanno assistito all’incidente.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.