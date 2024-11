I Carabinieri ritirano sette patenti e denunciano un 25enne alla guida senza titolo

CASTIGLIOEN Week end impegnativo per i Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. Nell’ambito di un’ampia attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio ed alla sicurezza stradale, come disposto in provincia dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Vincenzo Di Stefano.

Tre giovani automobilisti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria poiché sorpresi alla guida di veicoli con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Agli stessi i Carabinieri hanno sequestrato i veicoli da loro condotti, per la successiva confisca, ed hanno proceduto al ritiro immediato delle loro patenti di guida.

Un altro utente della strada è stato sanzionato amministrativamente con una sanzione pecuniaria ed il ritiro della patente, poiché trovato alla guida di un veicolo con tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l.

Nelle more dei controlli alla circolazione stradale, un altro conducente è stato denunciato all’A.G. a seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mirati ad individuare l’utilizzo di sostanze stupefacenti durante la guida di veicoli. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.

Ulteriori 3 patenti di guida sono state ritirate dai Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, due italiane ed una straniera, per gravi violazioni al codice della strada.

Un 25nne residente nell’alto mantovano è stato denunciato all’A.G. per guida senza patente, avendo esibito ai militari operanti un titolo abilitativo contraffatto.