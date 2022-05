“Il fotovoltaico sui tetti”, martedì 3 maggio il webinar di Coldiretti Lombardia

MANTOVA “Il fotovoltaico sui tetti”, un’opportunità per l’agricoltura. Coldiretti Donne Impresa e Coldiretti Giovani Impresa della Lombardia hanno organizzato per martedì 3 maggio alle ore 21 un webinar per approfondire i vantaggi e i risparmi che le aziende agricole possono ottenere grazie all’autosufficienza energetica.

Un tema particolarmente sentito dalle imprese agricole in questa fase di rincari dell’energia, con conseguenti maggiori costi aziendali da sopportare.

Martedì prossimo interverranno come relatori, insieme al delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, Carlo Maria Recchia, alla responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa, Wilma Pirola, e al direttore di Coldiretti Lombardia, Tino Arosio, anche Alessandro Apolito, capo servizio tecnico gabinetto di Presidenza e Segreteria generale di Coldiretti; Stefano Leporati, segretario nazionale di Giovani Impresa; Luca D’Apote, responsabile energia rinnovabile di Coldiretti e Simone Guarisco, GS Studio&Service.

Per ottenere il link di partecipazione al webinar scrivere a mantova@coldiretti.it specificando nome, cognome, e-mail ed elenco partecipanti.