Forattini: “Vaccini, la Lombardia non è pronta, Mantova ancora meno”

MILANO “Nonostante le affermazioni spot di Fontana, è evidente a tutti che la Lombardia non è pronta per la vaccinazione di massa e che la macchina organizzativa ha totalmente fallito”. E’ questo il commento della consigliera regionale del PD Antonella Forattini dopo le dichiarazioni di stamattina del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “A questo punto – prosegue Forattini – spero che il generale Figliuolo provveda a una verifica nelle Regioni, partendo proprio da qui. Caos nelle prenotazioni, ritardi nei vaccini agli ultra 80enni e ai docenti, ancora nessuna data per disabili e fragili, generale mancanza di comunicazione…”

“E se la Lombardia fa male – conclude la consigliera PD – la provincia di Mantova fa ancora peggio. Mancano ancora il quadro completo degli hub sul territorio visto che sopralluoghi e accordi sono partiti con pesante ritardo. E sulle vaccinazioni fatte siamo addirittura sotto la media regionale, almeno da quanto si può dedurre dai numeri parziali visto che Ats e Asst si ostinano a non rendere pubblici i dati”.