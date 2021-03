Cantanti “a distanza” al Cdi del Mazzali

MANTOVA Proseguono senza sosta i collegamenti via Skype con i cantanti mantovani che si sono resi disponibili ad intrattenere gli utenti del centro diurno integrato della Fondazione Mons. Mazzali di Mantova.

E’ un’iniziativa che sta riscuotendo un grande successo perché gli anziani possono interagire con loro, fare richieste di vecchie canzoni e rivivere per un attimo quei momenti di festa che mancano così tanto in questo interminabile tempo di pandemia.

Da parte loro, i cantanti si esibiscono in diretta nei loro contesti casalinghi, tra un’imprevista irruzione del cane o il campanello di casa che suona per la postino, rendendo l’esibizione canora ancor più imprevedibile divertente.

Gli anziani del centro si sono incuriositi anche del contesto in cui l’artista si esibisce, facendosi spiegare dove abitano o facendo domande sul mobilio o sulle attrezzature e gli oggetti che si scorgono nell’inquadratura.

Un plauso da tutta l’équipe del CDI della Fondazione per la disponibilità dimostrata ai bravissimi cantanti: SILVANA VERGAZZINI, ELENA CURSIO, GIANNI RATTI, GIORGIO CAMPANA, MAURIZIO MALAVASI e a tutti quelli che si stanno mettendo in contatto per regalare il loro tempo e il loro talento per rendere straordinaria la giornata al centro.