Bozzolo: anziano si sente male e arriva il 118 che scopre anche una fuga di gas

BOZZOLO Sono arrivati per un anziano che probabilmente si era sentito male e, oltre a prendersi cura dell’85enne che effettivamente in quel momento non se la stava passando troppo bene, si sono anche accorti di una fuga di gas – per fortuna di lieve entità. Insomma quasi un doppio servizio nella tarda mattinata di ieri per i sanitari del 118 che sono giunti in via Matteotti per quello che doveva essere un malore ai danni di un anziano del paese. Effettivamente il personale medico e paramedico ha trovato l’anziano. Ma, durante l’intervento, gli operatori sanitari si sono resi conto che nell’abitazione era possibile sentire un lieve odore di gas. Sul posto sono quindi stati fatti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Viadana, che hanno effettivamente trovato quella che era appunto solo una lieve perdita di gas che è stata risolta nel giro di breve tempo. L’anziano – che ha 85 anni – nel frattempo era stato portato in ospedale per accertamenti. Il malore in ogni caso non era legato alla perdita di gas. L’85enne sarebbe stato dimesso già ieri sera.