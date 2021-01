Zolezzi (M5S): ” Bonetti e Colaninno pensino anche a Corneliani”

MANTOVA “Il Parlamentare Matteo Colaninno e la Ministra Bonetti conoscono bene la vertenza Corneliani e spero abbiano avvertito il loro capo politico del rischio di perdere i 10 milioni, che il MISE dovrebbe assegnare a Corneliani, aprendo una crisi di Governo.

Mi auguro che alla fine prevalga la responsabilità, ma in questo momento delicato per la casa di moda è giusto prestare grande attenzione alle questioni romane. Spero che Colaninno e Bonetti sfruttino il loro canale diretto per il bene dei lavoratori Corneliani” – così in una nota il parlamentare M5S Alberto Zolezzi.