Fuori strada con l’auto, 79enne in ospedale

MANTOVA Incidente stradale ieri mattina alle porte del capoluogo. Erano circa le 10.30 quando, in viale della Favorita un uomo di 79 anni, residente a Mantova, mentre si trovava alla guida della propria Kia Picanto bianca, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada. Circa l’esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia locale. Probabile una disattenzione del conducente nell’affrontare il rondò di fronte a piazzale Levoni. Immediato a quel punto è scattato l’intervento dei soccorsi: sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Mantova, che ha prestato assistenza all’anziano prima di trasportarlo all’ospedale Carlo Poma per ulteriori controlli.