Scontro all’incrocio, due persone coinvolte

MANTOVA Scontro tra due auto, ieri mattina, lungo strada Spolverina. A collidere, latero-frontalmente, un suv in uscita da viale Michelangelo e una Fiat Punto che procedeva invece in direzione della rotatoria di Cerese. Due le persone coinvolte nel sinistro: una donna di 26 anni e un uomo 71enne. Per fortuna, nonostante l’impatto, nessuno dei conducenti dei veicoli ha riportato particolari conseguenze. Per nessuno si è infatti reso necessario il trasporto in ospedale, dopo gli accertamenti sanitari del caso effettuati dal personale della Croce Verde intervenuto con un’ambulanza. Sul posto per i rilievi di legge anche la Polizia locale.