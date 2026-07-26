Futuro Nazionale a Mantova raddoppia: ecco il secondo Comitato cittadino

MANTOVA – Ben 17 le persone questa mattina si sono iscritte a Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci. Tra queste anche Massimiliano Montesanti, ex segretario cittadino della Lega. L’occasione è stata fornita dal banchetto di piazza Martiri di Belfiore promosso dal Comitato (il secondo attivo nel capoluogo dopo quello che fa capo a Christian Pasolini, anch’esso già segretario del Carroccio) del giovane Gabriel Fantini. «Un bel risultato, e oltretutto la maggior parte degli iscritti è composta da under 30 – dice il 19enne -. Molti anche coloro che si sono avvicinati per sostenere la campagna “La difesa è sempre legittima” e che hanno espresso la volontà di aderire nelle prossime settimane». Ma se Futuro Nazione continua nella propria ascesa, qualcuno mostra insofferenza al punto da lasciarsi andare in una provocazione alquanto volgari. Lo testimonia la foto arrivataci da un nostro lettore – che evidentemente non ha gradito – che qualche sera fa è entrato in un circolo dell’Arci della Bassa mantovana per bere un caffè. Quando si è recato in toilette ha trovato sulla cassetta esterna del wc la scritta Vannacci con una freccia che indicava il water.

Matteo Vincenzi