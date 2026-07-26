Sistema Idroviario Mantovano. Cappellari (Lega): approvato il mio Ordine del Giorno che impegna Regione Lombardia al ripristino della piena funzionalità della Conca di Governolo

MANTOVA – “L’ordine del Giorno da me presentato in sede di Assestamento di Bilancio 2026-28 concernente la situazione della Conca di navigazione “Vittorio Emanuele” di Governolo nel Comune di Bagnolo San Vito, ferma ormai da sette anni, è stato approvato dal Consiglio regionale” dichiara la Consigliera regionale Alessandra Cappellari (Lega). “Lo stesso si pone all’esito di un lungo processo partecipato che ha richiesto diversi approfondimenti e lo svolgersi di più incontri, prima con gli enti locali interessati e l’Assessore alle Infrastrutture Terzi, poi con i tecnici ed i funzionari dei vari settori (territorio, trasporti e agricoltura) insieme al Direttore di AIPo, Dott. Lamontagna: un approccio costruttivo e ragionato, come da sempre siamo abituati a fare” precisa Cappellari.

“Si tratta di un’infrastruttura con una storia ultracentenaria che consente il collegamento idroviario tra il Mincio ed il Po, rivestendo una funzione strategica nel sistema idroviario dell’intero bacino padano, con evidenti ricadute sul trasporto fluviale, la navigazione turistica, la nautica da diporto, la pesca sportiva” spiega Cappellari.

“Per questo diventa sempre più indifferibile un intervento che risolva l’attuale stato di degrado del manufatto, anche in ragione della sua fondamentale funzione di sicurezza idraulica, stabilità degli argini e difesa del suolo, oggi parzialmente compromessa da fenomeni di sifonamento incontrollato. Il piano di recupero, curato da AIPo e stimato in circa dieci milioni di euro, prevede il restauro conservativo con un ripristino funzionale delle componenti meccaniche e strutturali, un massiccio intervento di consolidamento delle testate della conca ed il rifacimento della vasca” aggiunge Cappellari.

“Grazie al voto di oggi, dunque, è stata impegnata la Giunta regionale a reperire le risorse economiche di bilancio necessarie a ripristinare la piena funzionalità della Conca di Governolo e, più in generale, del reticolo idrico-fluviale mantovano, sviluppando un percorso progettuale, condiviso con AIPo e Provincia di Mantova, che preveda il restauro conservativo di tutte le sue componenti. Colgo l’occasione per ringraziare gli altri consiglieri del territorio mantovano, Paola Bulbarelli (FdI) e Marco Carra (PD), che hanno sottoscritto e sostenuto questo ODG, sottolineando l’unità d’intenti che esiste sul tema.

Confido fortemente che su questa partita Regione Lombardia stia vicina al territorio e, con la lungimiranza che la contraddistingue, metta fin da subito in campo ogni risorsa disponibile perché questo intervento è risolutivo di tutte le principali problematiche del Sistema Idroviario. Mi aspetto presto un passo avanti decisivo” conclude Cappellari.