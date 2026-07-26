Non risponde ai vicini: una 51enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Gaber

MANTOVA Pomeriggio movimentato oggi in città sul fronte dei soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 in via Gaber per un soccorso a una persona che era chiusa all’interno della propria abitazione e che non rispondeva alle chiamate dei vicini da almeno un giorno. Una volta aperta la porta sono entrati i soccorritori del 118 che hanno trovato una persona deceduta all’interno. Si tratta di una donna di 51 anni, le cause del decesso sarebbero riconducibili a un malore, probabilmente un infarto. Sul posto anche le forze dell’ordine. Di tutt’altro tenore l’intervento dei soccorritori ai giardini del Lungorio, dove il caldo e la giornata festiva ha probabilmente indotto qualcuno tra i frequentatori dei giardini ad alzare il gomito più del solito. Sul posto è quindi intervenuta un’ambulanza della Croce Verde che ha soccorso un 44enne crollato sul marciapiede per abuso di alcolici e lo ha portato al Poma.