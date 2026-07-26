Mercato del falso, CNA lancia l’allarme: persi 4 miliardi nel commercio legale

MANTIVA – Il mercato del falso in Italia continua a registrare numeri allarmanti, con un giro d’affari che sfiora i 7 miliardi di euro e provoca una perdita secca di oltre 4 miliardi per il solo settore del commercio legale.

A tracciare il bilancio di questo fenomeno è la CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), che ha intensificato le proprie azioni a tutela del Made in Italy, delle aziende regolari e della salute dei consumatori. Il mercato della contraffazione è ormai ampiamente diffuso e colpisce in modo trasversale numerosi comparti produttivi: dall’abbigliamento alle calzature, fino all’elettronica, alla meccanica, all’alimentare, alla cosmesi e alla farmaceutica.

I danni economici e sociali della contraffazione

Perdite fiscali : Il business illegale sottrae ogni anno miliardi di euro di entrate all’erario dello Stato.

Crisi occupazionale : La diffusione di prodotti falsi danneggia la competitività delle imprese sane, “bruciando” posti di lavoro regolari.

Rischi per la salute: La mancanza di controlli sui materiali e sulle filiere produttive espone i consumatori finali a gravi rischi sanitari.

Le azioni messe in campo dalla CNA