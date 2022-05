Garanzie per l’infanzia, certificazione Ue

MANTOVA Il Centro per le famiglie “Insieme” è stato scelto per la sperimentazione del modello pilota italiano nella fase preparatoria della garanzia europea per l’infanzia. L’attività è considerata dal governo e da Unicef una valida sperimentazione “Child Guarantee”, promosso dall’Ue a partire dal 2015 per combattere la povertà e l’esclusione sociale minorile.

«È una grande soddisfazione – commenta l’assessore alla famiglia Chiara Sortino – essere inseriti nel programma ministeriale che vede l’affiancamento familiare come risposta da costruire per prevenire il disagio minorile. È un obiettivo a cui tende ogni giorno il Centro di Mantova. Essere in rete con altre eccellenze italiane ci permetterà di crescere ulteriormente».