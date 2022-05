Arena bike: piano di investimenti per manifestazioni dello spettacolo

MANTOVA Inizia oggi il cantiere di campo canoa, finalizzato a rendere l’area un nuovo “teatro” all’aperto per manifestazioni legate allo spettacolo e alla musica. Il tutto in una prospettiva, a detta dell’amministrazione comunale, orientata alla volontà di produrre cultura musicale, o comunque spettacolistica, in assoluta armonia con l’ambiente e con il rispetto dello stesso. A fine maggio saranno disponibili 80 kwatt per il Bike-in, o per altre iniziative afferenti allo spazio destinato dal Comune alle manifestazioni da tenersi nel calendario estivo sulle rive del lago Inferiore.

L’intervento predisposto da via Roma avrà un importo di 40mila euro, ed è finalizzato al conseguimento di eventi attrattivi per l’estate 2’22. La fine dei lavori è stata prevista entro la fine di maggio ed è finalizzata per tutte le manifestazioni che saranno fatte. Lo scavo parte dalla discesa del parcheggio canoa e arriva sino al campo canoa stesso dove si terranno gli eventi.