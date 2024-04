Porto Mantovano: il consigliere Bastianini lascia la Lega e approda in Forza Italia

PORTO MANTOVANO – La notizia circolava già da qualche settimana, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità: il consigliere d’opposizione uscente Marco Bastianini lascia la Lega, partito con il quale era stato eletto nel 2019 in Consiglio a Porto Mantovano, per approdare in Forza Italia. Farà parte della lista degli azzurri a sostegno della candidata sindaco Maria Paola Salvarani. «Ho trovato in Forza Italia un partito che rinasce e rivive sul territorio e che si è mostrato attento alle persone e vicino ai valori del centrodestra – riferisce il diretto interessato -. Una nuova sfida che affronto con entusiasmo, ma prima vorrei ringraziare i miei colleghi di opposizione con cui in questi cinque anni ho condiviso battaglie per migliorare e salvaguardare il nostro territorio. E sono felice di aver portato a casa due iniziative a cui tenevo particolarmente: l’inserimento del servizio pre-scuola alle scuole medie e l’istituzione del Nucleo di polizia ambientale (Npa)».

L’arrivo di Bastianini in casa azzurra è stato accolto con soddisfazione da Angelo Fabio Tedeschi, commissario Fi di Porto Mantovano: «Siamo orgogliosi di poter accogliere Marco Bastianini che, con la sua storia personale e le sue capacità, darà certamente un contributo di grande rilievo per la rinascita del nostro partito in una realtà così importante». «Ad agosto – aggiunge il segretario provinciale Michele Falcone – quando fui nominato Commissario di Forza Italia a Mantova, non sapevamo se il partito sarebbe sopravvissuto senza Silvio Berlusconi. Ebbene, quella “scommessa” la stiamo vincendo tutti insieme: il partito si è trasformato in una organizzazione democratica rappresentativa del territorio, e negli ultimi mesi stiamo registrando l’avvicinarsi di molte nuove adesioni, così come graditi ritorni, anche dal centro e dal basso mantovano. Ringrazio in particolare Angelo Fabio Tedeschi perchè è grazie a lui se a Porto riusciamo a presentare, per la prima volta, una lista di Forza Italia, e ovviamente Marco Bastianini e tutti i candidati consiglieri per la fiducia riposta nel nostro partito».

Matteo Vincenzi