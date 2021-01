Lavori al canale Cavo Dugale, interrotta per la provinciale 30 a Roncoferraro

RONCOFERRARO – Chiusura temporanea al traffico della SP 30 “Mantova – Roncoferraro – Villimpenta”, nel territorio del Comune di Roncoferraro per consentire l’effettuazione in modo veloce e sicuro di lavori di rinforzo della scarpata stradale adiacente al canale Cavo Dugale. L’intervento, a cura del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, comporterà la sospensione della circolazione stradale dalle ore 8.45 alle ore 17.30 di ogni giorno lavorativo a partire da lunedì 1 febbraio 2021 e sino a fine lavori. Il traffico sarà deviato sulla SP 33 “Roncoferraro – Ponte San Benedetto”, sulla SP ex SS 482 “Alto Polesana” e sulla SP n. 31 Garolda – Castel d’Ario.