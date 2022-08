Gattino intrappolato in un albergo chiuso, salvato dai vigili del fuoco

MANTOVA – Era rimasto intrappolato, con tutta probabilità da diversi giorni, all’interno di un hotel chiuso da tempo, nel centro cittadino. Lo sfortunato protagonista di questa vicenda, per fortuna a lieto fine, è un gattino, finito suo malgrado chissà come, all’interno dell’albergo dimesso di via Filzi 10 e che non riusciva più ad uscire. Sono stati i vigili del fuoco, prontamente intervenuti ieri mattina attorno a mezzogiorno su segnalazione di un passante che aveva sentito dalla strada i lamenti del micio, a forzare il portone d’ingresso dell’albergo e a soccorrere il gatto.

Il felino, una volta liberato, è stato quindi consegnato agli operatori del pronto soccorso veterinario che hanno provveduto a prenderlo in cura e a dargli da mangiare e da bere visto che era stremato dal caldo, dalla fame e dalla sete.