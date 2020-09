Giorgetti a Mantova: “Proveremo a sovvertire il pronostico”

MANTOVA “È una campagna elettorale strana che arriva dopo un periodo particolare”, sono le prime parole del Vice segretario generale Giancarlo Giorgetti giunto Mantova nella sede di Stefano Rossi. Accolto da un applauso. “Si è riaperta la possibilità di discutere e di incontrare le persone e di fare politica come la Lega è abituata a farla: tra la gente”. Il risultato per Giorgetti è aperto.

“Qui a Mantova non è facile. La sfida è sovvertire il pronostico. C’è un’aria contraria al Governo che gonfia le vele del Carroccio in tutte le regioni d’Italia”.

Il primo tema è sicuramente quello della sicurezza, anche se per il vice segretario il vero ambito di scontro sarà quello del lavoro. “La cultura dell’assistenza non tiene in considerazione se chi riceve i vari bonus li merita o meno”, ha detto Giorgetti.