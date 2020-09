Calcio Serie C – Mantova, domenica test amichevole con l’Imolese

MANTOVA Giornate tranquille nel ritiro di Montese. La squadra biancorossa ieri ha svolto una seduta di scarico al mattino e riposo nel pomeriggio. Lo stesso farà oggi. Il tecnico biancorosso Emanuele Troise ha concesso questi due giorni meno intensi di lavoro, per consentire al gruppo di riposare dopo due settimane e mezzo di allenamenti tra i campi del Te e il ritiro. Il tecnico biancorosso radunerà intorno a sè il suo staff per fare il punto sul lavoro svolto, alla luce anche di quanto visto nel test di domenica pomeriggio, anche se alla fine è stato più un semplice allenamento. Da domani il gruppo tornerà al lavoro per continuare la preparazione. Ancora non si sa quando finirà il ritiro sugli Appennini, ma è probabile che si possa concludere questo weekend. Il Mantova domenica sarà impegnato in un allenamento congiunto contro l’Imolese, che potrebbe essere uno degli avversari del Mantova nel prossimo campionato. Mantova e Imolese dovrebbero essere inserite nel Girone B. La gara di domenica si giocherà ovviamente a porte chiuse. Non è stata ancora decisa la sede di gioco, ma considerando che la squadra biancorossa si trova a Montese, è probabile che si disputi la sfida a Imola. Il problema è che la gestione dello stadio è affidata ad una società di atletica. La soluzione – fanno sapere da Imola – potrebbe essere quella di giocare al centro sportivo della società rossoblu. In ogni caso i tifosi non potranno entrare. Dopo il test con la formazione bolognese, il Mantova sarà atteso dalla sfida di venerdì 18 settembre al “Tombolato” contro il Cittadella. Con i padovani sarà un test ancora più impegnativo.