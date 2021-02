Giornata del Ricordo, commemorazione di Fratelli d’Italia ai martiri delle Foibe

MANTOVA In vista della Giornata del Ricordo, in programma il prossimo 10 febbraio, ieri mattina in piazzetta “Martiri delle Foibe”, una delegazione cittadina e provinciale di Fratelli d’Italia ha posato una corona di fiori alla stele che ricorda l’olocausto e l’esilio degli italiani di Istria, Dalmazia, Venezia Giulia e Quarnaro. «Doveroso ricordare una pagina di storia – ha spiegato Paola Bulbarelli di Fd’I -, che ha riguardato quasi 20.000 italiani tra il 1943 e 1945 e l’allontanamento di altri 300.000 persone. Una vicenda dolorosa, che solo dal 2005 viene commemorata. Molti di loro non sono mai stati ricordati come sarebbe stato giusto fare. Abbiamo voluto omaggiarli, senza bandiere di partito, con un momento di sentito raccoglimento».