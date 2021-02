Consigliere positivo, Gorgati: “Irresponsabile non metterci al corrente”

MANTOVA Proteste da parte dei consiglieri comunali della Lega a proposito dell’avvenuta sanificazione dell’aula consiliare del Comune poiché un consigliere è risultato positivo. “L’ultimo consiglio comunale si è svolto il 28 gennaio, oggi siamo al 7 febbbraio, Dieci giorni di completo blackout – spiega Andrea Gorgati (Capogruppo Lega): ad ora nessuno ci ha detto nulla, non esiste una sola comunicazione ufficiale. I capigruppo non sono stati informati. In Comune siede la massima autorità sanitaria a livello locale (il Sindaco) ed i Consiglieri non sono stati informati che uno fra loro era positivo? C’è stata una totale mancanza di rispetto verso il Consiglio Comunale e le persone che attorno ad esso ruotano. Si è rischiato di far girare 40 persone potenzialmente infette, lasciando loro la possibilità di lavorare ed avere una vita regolare oltre che infettare le proprie famiglie. È una cosa gravissima, senza contare che sono passati in secondo piano tutti i rigidi protocolli imposti, ad esempio, alle aziende private. Ovviamente, se non già fatto, invitiamo Ats ad intervenire immediatamente per le incombenze previste”. “Sono molto preoccupato – spiega Eugenio Anceschi (Vice Presidente Vicario) – credo che da Vicepresidente debba essere a conoscenza di tutto ciò che sta succedendo. Sono turbato ed indispettito perché su questa cosa grave è saltato ogni canale istituzionale di comunicazione”.