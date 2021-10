Giovedì 7 ottobre interruzioni di energia elettrica in città

MANTOVA Giovedì 7 ottobre dalle 13.30 alle 15.30 sono previste interruzioni di energia elettrica nel Comune di Mantova che interesseranno alcune utenze. Le vie e i numeri civici interessati sono strada Chiesanuova dal 35 al 39, dal 43 al 43e, 49, dal 53 al 55, dal 59 al 63, 67, dal 32 al 34, dal 38 al 44, dal 50 al 54 e strada Circonvallazione sud dal 22 al 34. L’interruzione di energia elettrica riguarderà soltanto gli utenti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano gli utenti a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per le informazioni sui lavori programmati dall’Enel e più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito www.e-distribuzione.it, o inviare un sms al numero 3202041500 riportando il codice Pod (IT 001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto è possibile rivolgersi al numero verde 803500.