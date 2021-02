Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, pareggio beffa col Came Dosson (4-4)

DOSSON DI CASIER (Tv) Pareggio amaro per il Saviatesta Mantova, nel difficile match sul parquet del Came Dosson terzo in classifica. I biancorossi si portano sul 4-1 a sei minuti dalla fine, ma qui inizia a materializzarsi la beffa: prima un autogol di Leo, poi un rigore inesistente riportano in partita i veneti che alla fine pareggiano. Da notare che già al 5′ l’arbitro non aveva visto un gol del Saviatesta. I virgiliani mantengono comunque 3 punti di vantaggio sulla zona play out. Prossima partita sabato in casa contro il Matera.

CAME DOSSON-SAVIATESTA 4-4

RETI: pt 18’31” Hrkac; st 1’35” Murilo, 5’57” De Bail, 10’17” Titon, 11’31” Hrkac, 13’57” aut. Leo, 18’01” rig. Japa Vieira, 18’41” Ugherani.

CAME DOSSON: Pietrangelo, Japa Vieira, Bertoni, Murilo, Espindola, Belsito, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Ronzani, Ditano. All.: Rocha.

SAVIATESTA MANTOVA: Savolainen, Suton, Bueno, Hrkac, Petrov, Leo Carello, B. Gumeniuk, Titon, Baroni, Micheletto, De Bail, Ganzetti, O. Gumeniuk, Solosi. All.: Jeffe.

ARBITRI: Cursi (Jesi), De Ninno (Varese). Crono: Voltarel (Treviso).

NOTE: Ammoniti: Ganzetti, Belsito, Vieira, Titon, Bertoni. Espulso Titon al 18’st per somma di ammonizioni.