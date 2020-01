Gli alunni della Levi Pomponazzo hanno visitato la sede della Provincia

MANTOVA Visita a Palazzo di Bagno alla scoperta della sede della Provincia e incontro con il presidente Beniamino Morselli martedì mattina per gli alunni delle classi quinta A e quinta C della scuola primaria “Pomponazzo Levi” di Mantova.

Accompagnati dagli insegnanti Renata Cattini, Nadia Albertone, Enza Lupo e Francesco Donato, i giovani ospiti hanno prima effettuato un tour guidato alla scoperta del palazzo che ospita gli uffici dell’amministrazione provinciale e poi nella sala del Consiglio si sono seduti nei posti solitamente occupati dai consiglieri provinciali. Qui hanno posto al presidente Morselli una serie di quesiti su competenze e funzioni della Provincia, sul ruolo specifico del Presidente e sulle motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi e a impegnarsi come pubblico amministratore. La visita di oggi si inserisce in un percorso di conoscenza delle istituzioni locali che ha già portato gli alunni della Pomponazzo Levi prima in Comune a Mantova e in futuro in Regione.>