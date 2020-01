Calcio Eccellenza – Governolese tra riflessioni e un futuro da programmare

Governolo Nel consueto consiglio mensile della Governolese, si è parlato di tanti aspetti attinenti l’attività attuale dei Pirati.

Il direttore generale dei rossoblù Fausto Cominotti (corteggiato da Suzzara e Curtatone) al consiglio si è presentato dimissionario. Nulla di strano. Il dirigente, infatti, ha un contratto che lo lega per la durata di un anno solare, non sportivo come molti dei suoi omologhi. Ne spiega lui stesso la ragione: «Per programmare la nuova stagione, bisogna iniziare a lavorare in inverno, non in estate a campionati conclusi. Si tratta di una regola che mi sono dato sin dall’inizio del mio impegno dirigenziale dopo quello di allenatore, e che, devo dire, mi ha dato molte soddisfazioni. Ho chiesto al consiglio governolese di darmi una risposta, positiva o negativa che sia, entro i primissimi giorni di febbraio in modo da sapermi regolare. Nel consiglio di lunedì sera si è parlato soltanto dell’attività ordinaria: né più e né meno».

Con il presidente dei Pirati, Marzio Guernieri, siamo tornati a parlare del derby di domenica scorsa a Castiglione. Derby, come si sa, perso dalla Governolese col minimo scarto: esattamente come quello del girone di andata. «Nel consiglio di lunedì – dice il massimo dirigente rossoblù – abbiamo parlato di tante cose, presenti e future. Sia il digì Cominotti che io abbiamo presentato i programmi a breve e medio termine e, come da prassi, ci siamo presentati dimissionari. Tra l’altro, ho fatto presente di sentirmi un po’ stanco ed ho invitato tutti a cominciare a pensare ad una figura diversa. Questo non vuole dire che lascerò l’incarico. Il consiglio deciderà entro metà febbraio se accettare le nostre proposte. Domenica abbiamo perso un’occasione. Era una gara che doveva terminare senza reti».

Tutto lascia pensare che i due dirigenti saranno confermati nei rispettivi ruoli.

Domenica i Pirati ospiteranno il Prevalle che, domenica scorsa in casa, ha battuto 2-0 il Ghedi: ora ha 23 punti, i rossoblù 25.