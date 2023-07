Calcio Prima Categoria – Governolese, c’è la grana Pereira

GOVERNOLO Il recente inserimento nell’organico della Governolese dell’attaccante Valerio Terragin, che nei Pirati ritroverà Dondi, Garutti e mister Bizzoccoli, tutti compagni di avventura nell’ultima stagione al Suzzara, si è reso necessario per la possibile, anzi probabile defezione di Pereira (nella foto), giunto dal Marmirolo in questa sessione estiva di mercato. A mettere in chiaro le cose ci pensa allora il diesse Marco Dalmaschio. «Il recente innesto di Terragin non è legato a Pereira – precisa il dirigente dei Pirati – l’ex Marmirolo ha un problema lavorativo importante considerato che la sua azienda gli ha chiesto un maggiore impegno; se confermato, terminerebbe di lavorare in tarda serata e se non riuscirà a risolvere questo problema non potrà più giocare, né da noi, né in altre squadre. Ci auguriamo che possa risolvere i suoi problemi di lavoro, ma è chiaro che non dipende da noi».

La società rossoblù, ad ogni modo, è prontamente corsa ai ripari e la squadra è ora pronta ad accendere i motori per l’inizio della preparazione fissata con il raduno di giovedì allo stadio Vicini. «Pensiamo di aver allestito una rosa competitiva – conclude Dalmaschio – ora tocca al campo parlare».