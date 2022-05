Rugby Top 10 – Caila: “Viadana, non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”

VIADANA Come era già stato annunciato alcune settimane fa, la seconda linea Adolfo Caila, punto cardine della squadra, vestirà la maglia giallonera per la sesta stagione. Classe 1989, 195 cm per 130 kg è nato a Rosario in Argentina e cresciuto sportivamente nel club Logaritmo della sua città. Nel 2013 arriva in Italia, giocando in Serie A con L’Aquila Rugby 1936 per due stagioni, alla fine delle quali passerà al Viadana. Dopo la parentesi Mogliano, torna in giallonero nel 2020. «Sicuramente è uno dei giocatori che abbiamo voluto maggiormente – spiega il gm Ulises Gamboa – Lui si sente a casa e noi lo reputiamo uno della famiglia, uno dei porta bandiera del Rugby Viadana. Bernardo Urdaneta lo stima molto, sia come persona, sia come giocatore e io stesso nutro molta stima nei suoi confronti». Queste le parole di Caila: «Sono contento di trascorrere un altro anno a Viadana e curioso di quello che verrà. Non vedo l’ora di conoscere il nuovo staff e i nuovi giocatori e iniziare questa nuova stagione».