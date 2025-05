Gravissimo un 86enne di Mantova travolto da un’auto pirata a Milano Marittima. Trovato l’investitore: ha 90 anni

MANTOVA Era appena uscito dall’albergo in cui stava trascorrendo una vacanza con la moglie a Milano Marittima, quando è stato investito da un’auto il cui conducente si è poi dato alla fuga. Un 86enne mantovano è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato trasportato in eliambulanza nella mattinata di oggi. Non passava molto più tempo che il pirata della strada si costituisse: si tratta di un 90enne di Cervia. Il dramma si è consumato in via 2 Giugno all’altezza della Prima traversa. La vittima era insieme alla moglie: la coppia stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è sopraggiunta una Bmw Mini Countryman di colore grigio scuro che ha travolto in pieno l’anziano, che è sbalzato a diversi metri di distanza sotto gli occhi atterriti della moglie. Mentre alcuni passanti che hanno assistito alla scena accorrevano, e tra questi c’era una dottoressa che praticava un massaggio cardiaco all’86enne per rianimarlo, il conducente dell’auto investitrice si allontanava. Poco dopo sul posto intervenivano i mezzi del 118 e data l’estrema gravità delle condizioni dell’86enne veniva fatta intervenire anche un’eliambulanza che trasportava l’uomo all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il 90enne che lo ha investito è indagato per omissione di soccorso.