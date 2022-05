MANTOVA Due guasti guasto alla linea di media tensione in zona San Giorgio e in zona Roncoferraro hanno causato un disservizio nella distribuzione di energia elettrica che ha coinvolto anche il Comune di Roncoferraro. Per quanto riguarda San Giorgio la situazione è già stata stabilizzata, mentre per la zona di Roncoferraro i tecnici stanno lavorando per ripristinare il tutto entro un’ora.