Controlli di Polizia: clandestini espulsi e Daspo urbani

MANTOVA Le zone più a rischio della città come piazza Cavallotti, piazza 80° Fanteria, la stazione ferroviaria di piazza Don Leoni, i giardini Valentini e Nuvolari ed i quartieri di Cittadella e Lunetta, ma anche le sale giochi in città. Gli agenti della Polizia di Stato della questura di Mantova hanno effettuato una serie di controlli sul territorio mirati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e di degrado urbano al fine di garantire il rispetto delle regole e che tutti siano posti nelle condizioni di svolgere le proprie attività quotidiane in piena sicurezza. Nelle ultime due settimane sono stati svolti 5 specifici servizi straordinari di controllo del territorio realizzati con l’impiego di personale della questura, del reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia e della Polizia Locale. Nel corso di tali servizi sono state identificate 1161 persone, controllati 442 veicoli e 26 esercizi commerciali tra i quali, soprattutto nelle ore serali e notturne, alcune sale giochi. Sono stati eseguiti tre decreti di espulsione carico di altrettanti stranieri irregolari sul territorio nazionale. Il questore di Mantova Giannina Roatta ha inoltre emesso sei fogli di via da alcuni comuni della provincia di Mantova e quattro Daspo urbani con divieto di frequentare esercizi pubblici in determinate aree nei confronti di soggetti ritenuti, per la loro condotta, socialmente pericolosi e violenti.