Rogo doloso davanti al municipio di Ostiglia: è stato un tentativo di suicidio

OSTIGLIA I Carabinieri della Stazione di Ostiglia, a conclusione di un intensa attività d’indagine, hanno fatto luce sul danneggiamento del portone d’ingresso del municipio avvenuto nella notte di ieri. Fin da subito non si è esclusa alcuna ipotesi investigativa, ma alcuni elementi hanno condotto i Carabinieri, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sindaco Valerio Primavori, ad un cittadino ostigliese che nella notte, in preda ad un forte stato depressivo causato dalla recente perdita del lavoro, si è cosparso di liquido infiammabile tentando di darsi fuoco. Fortunatamente l’intento non è andato a buon fine, causandosi solo alcune ustioni alle mani e ai piedi. Rintracciato dai Carabinieri, l’uomo è stato convinto a recarsi in Ospedale per farsi medicare.