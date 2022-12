Messa in previsione del Natale celebrata dal vescovo Busca per la Polizia di Stato

MANTOVA – Nella mattinata di ieri in Duomo a Mantova, è stato celebrata la messa in previsione del Santo Natale, tradizionale appuntamento liturgico dedicato alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e degli altri corpi, armati e non, dello Stato. Erano altresì presenti rappresentanti della Protezione Civile e del mondo del volontariato. La cerimonia religiosa è stata officiata dal Vescovo di Mantova Marco Busca ed ha visto la partecipazione del Prefetto Gerlando Iorio, del Questore Giannina Roatta, dei comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri colonnello Vincenzo Di Stefano, e della Guardia di Finanza colonnello Andrea Antonioli, del comandante del IV Reggimento Artiglieria Controaerei, colonnello Manuel Solastri, del comandante della Polizia Locale Paolo Perantoni, del Presidente del Consiglio Comunale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra cui la Sezione Anps. di Mantova, oltre ad una folta delegazione di militari e di personale Interforze.