I bambini della “Nievo” hanno consegnato due lettere al sindaco Palazzi con le loro idee per la città

Tredici alunni della primaria “Ippolito Nievo”, martedì 3 giugno, hanno fatto tappa in Municipio per visitare da vicino gli ambienti del Comune di Mantova e per mostrare i loro elaborati didattici, tra cui due lettere “formali” indirizzate al sindaco Mattia Palazzi, con pensieri e idee per “migliorare” la città e la scuola. I bambini e le bambine della classe IV D sono stati ricevuti nella sala Consiliare di via Roma direttamente da Palazzi e dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione Serena Pedrazzoli.

I piccoli della Nievo, accompagnati dalle insegnanti Benedetta Zecchini ed Emilia Stanzione e dalla consigliera comunale Mariangela Ruocco, nelle loro lettere consegnate al primo cittadino hanno espresso, specialmente, considerazioni e suggerimenti sul Parco Te, spazio verde molto apprezzato e frequentato dagli stessi bambini. Sulla richiesta della presenza di bagni pubblici, il sindaco Palazzi ha fatto sapere che verranno realizzati tra qualche mese nell’area del Parco Te nei pressi dello “sgambatoio”-stadio “Martelli”.

I due amministratori, poi, hanno risposto anche alle tante domande poste dagli alunni della Nievo.

Infine, i piccoli della IV D hanno ricevuto in dono due libri: “Il Mondo come piace a me” di Laura Carlin e “Tessa Presidente” di Susanna Mattiangeli con le illustrazioni di Kanjano.