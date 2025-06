Calcio Promozione – Castellano carica la Poggese: “Sabato ci giochiamo tutto”

Poggio Rusco «C’è solo da vincere. E io confido nei ragazzi, perché non hanno mai disatteso gli appuntamenti importanti». Armando Castellano, presidente della Poggese, guarda dritto alla finale del triangolare per il salto in Eccellenza. Sabato, al Truzzi Stadium, arriva il Castelleone. Dopo lo 0-0 tra biancazzurri e Zingonia Verdellino e il 3-2 dei cremonesi proprio contro lo Zingonia, ai ragazzi di Marco Goldoni serve una sola cosa: la vittoria. Per essere matematicamente sicuri di salire. Anche se, a dire il vero, dato lo scenario dei play off di Eccellenza, potrebbe bastare anche piazzarsi al secondo posto nel gironcino. «Abbiamo la fortuna di dipendere solo da noi stessi – riflette Castellano – ed è la cosa migliore. Non voglio arrivare ad agosto con i soliti discorsi di ripescaggi non ancora concretizzati, che ti bloccano il mercato. Ora ci siamo, ce la possiamo prendere sul campo. E dobbiamo farlo». La stagione della Poggese è stata una vera rincorsa, la svolta con l’arrivo di mister Goldoni. «Quando è arrivato Marco eravamo in una situazione delicata, con il gruppo da ricostruire a livello morale, lo spogliatoio spaccato. Non era facile, davvero. Ma Goldoni ha dato una scossa. È stato bravo a ricompattare tutto e a indicare la strada. Da lì in avanti abbiamo cambiato passo, vinto i playoff e conquistato questo triangolare. Ora manca solo l’ultimo gradino». Un lavoro di gruppo, ma anche di uomini veri. «Abbiamo ragazzi attaccati alla maglia, seri, partecipi. Alcuni hanno spostato gli equilibri anche in partite dove avevamo assenze pesanti. Sabato scorso contro lo Zingonia Verdellino, ai punti l’avremmo pure vinta. Invece c’è stata troppa attenzione da entrambe le parti, nessuno voleva perdere». La Poggese ha fame. «Vedo i ragazzi sul pezzo, determinati. Marco ha trasmesso quello che serviva, è molto legato a questa piazza e ha scritto pagine importanti a Poggio. Quando lo abbiamo chiamato non ha esitato un secondo. Ha parlato subito ai giocatori per spiegare cosa significa questo club, questa maglia. E non dimentichiamolo: lui questa categoria l’ha già centrata da giocatore. Ora vuole farlo da allenatore». Sabato 8 giugno può essere il giorno del ritorno della Poggese in Eccellenza dopo un ventennio. «Spero solo che i ragazzi scendano in campo con la stessa voglia di sempre, con la stessa motivazione. Non è solo questione di salire in Eccellenza, è questione di coronare un percorso. Una stagione che a un certo punto sembrava persa. Ma che loro, con il lavoro e il cuore, hanno rimesso in piedi. E adesso ci crediamo tutti».