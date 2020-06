Botte all’anziano padre: 44enne arrestato per “codice rosso”

SERMIDE E FELONICA I Carabinieri di Borgo Mantovano, impegnati in servizio preventivo, nella tarda serata di ieri, 25

giugno, su segnalazione di residenti nel comune di Sermide e Felonica, intervenivano in Sermide per una lite in famiglia. Appena giunti sul posto si avvedevano che un 85 enne del luogo, era in stato di shock, piangeva e mostrava segni di escoriazioni alla fronte, mentre il di lui figlio 44 enne, si presentava in evidente stato di ebbrezza. L’anziano dichiarava di essere stato percosso dal figlio che ubriaco lo aveva colpito con pugni alle costole, ai fianchi ed alla testa; inoltre aggiungeva che non era la prima volta che subiva le angherie e le violenze da parte del discendente con lui convivente. Gli operanti facevano intervenire l’autolettiga del 118 che trasportava la vittima al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pieve di Coriano dove veniva medicato e dimesso. Il figlio veniva invece dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia e tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.