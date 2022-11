I ladri fanno troppo rumore: scoperti dalla padrona di casa e costretti a fuggire

MANTOVA L’anziana madre ha chiamato il figlio perché sentiva dei rumori sospetti provenire dal giardino di casa. L’uomo ha chiamato i carabinieri i quali mentre arrivavano hanno intravisto delle sagome allontanarsi e sparire con il favore dell’oscurità. È successo l’altro ieri intorno alle 22 nei pressi di un’abitazione nel territorio comunale di Curtatone. A mettere in fuga una banda di ladri è stata di fatto un’anziana che ha sentito dei rumori sospetti provenire dal giardino di casa sua. La donna ha avvisato il figlio che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Poco dopo sul posto arrivavano i militari del Radiomobile di Mantova. Questi avrebbe appena fatto in tempo a intravvedere le sagome di un paio di persone che si allontanavano sparendo nel buio. Le successive ricerche dei malviventi in zona non hanno dato esito alcuno.