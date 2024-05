Agrovoltaico. Beduschi (Lombardia): Sacrificare suolo agricolo e’ un’eresia

MILANO “Favorire la transizione energetica è doveroso, ma l’agricoltura è una priorità e non si può sacrificare terreno fertile ai pannelli fotovoltaici solo perchè è più facile, meno costoso e certamente più conveniente per chi vuole speculare. Bene fa quindi il ministro Lollobrigida a considerare la tutela del suolo agricolo come una condizione necessaria in qualsiasi azione che porti l’Italia ad aumentare la produzione di energia rinnovabile”

Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia Alessandro Beduschi, intervenendo nel merito del dibattito sui provvedimenti dedicati all’agrovoltaico contenuti nel prossimo DL agricoltura.

“Si deve continuare a produrre energia pulita e produrre cibo nelle aree vocate –prosegue l’assessore lombardo- senza che le due opzioni vadano in conflitto. In questo senso la Lombardia ha recentemente emanato un primo provvedimento restrittivo che consente l’uso dei pannelli solari solo in aree non vocate o marginali, con la condizione che il saldo produttivo agricolo rimanga invariato”.

“Sono certo –conclude Beduschi- che il governo saprà difendere questa posizione che tutela agricoltura, ambiente e paesaggio. E’ anche curioso notare che chi parla di ‘favori’ al settore agricolo anni fa faceva le barricate contro i pannelli nei campi, a conferma che l’importante è fare polemica sempre e comunque, anche se verrebbe sacrificata la storia e la produzione della nostra agricoltura”.