Il 21 marzo ricorre la XXVI Giornata Nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

MANTOVA Il Comune di Mantova e l’Osservatorio permanente sulla Legalità, in stretta collaborazione con Avviso Pubblico, la Consulta Provinciale per la Legalità e il coordinamento locale dell’Associazione Libera, hanno deciso di sposare l’iniziativa proposta dalla sede nazionale di Libera organizzando l’evento “A ricordare e riveder le stelle” in commemorazione delle vittime innocenti della criminalità organizzata. L’iniziativa si svolgerà online e sarà trasmessa sabato 20 marzo, alle 10.30, sul canale youtube del Comune di Mantova e sulla pagina Facebook di Libera Mantova. L’evento vedrà protagonisti esponenti della politica e della cittadinanza attiva impegnati nella prevenzione delle attività malavitose. Per l’occasione si terrà la lettura dei nomi delle oltre 900 vittime innocenti delle mafie.

Inoltre, per sottolineare l’importanza di questa ricorrenza, nelle giornate del 20 e 21 marzo saranno affissi al portone della Biblioteca comunale “Gino Baratta”, in corso Garibaldi 88, i nomi delle vittime innocenti delle mafie. Il Centro Baratta è infatti sede territoriale della “Bill”, Biblioteca della Legalità, strumento che nasce per diffondere la cultura della giustizia tra le giovani generazioni, attraverso la promozione della lettura, nella convinzione che le storie svolgano un ruolo fondamentale, sia nell’elaborazione di un pensiero complesso, sia nella comprensione della realtà.

“In questo periodo di grande difficoltà e incertezza – ha detto l’assessore del Comune di Mantova con delega alla Legalità e coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico Alessandra Riccadonna – in cui la salute collettiva è al primo posto tra le priorità dell’agenda politica, oltre al contenimento della pandemia, non dobbiamo però dimenticare un’altra grigia e pericolosa presenza, quella della malavita organizzata e delle mafie, le cui azioni trovano spazio pressoché fisso sui nostri quotidiani. Celebrare questa giornata è di grande importanza per non dimenticare il progresso della società civile e gli sforzi di persone che hanno sacrificato la propria esistenza per il benessere collettivo”.

Si segnala, infine, che il Comune di Mantova, in previsione di questa iniziativa, ha partecipato all’elaborazione di materiali dedicati a insegnanti, studenti e cittadini in materia di legalità. Sul sito di Laboratorio Territoriale Occupabilità, sezione di educazione civica, sono consultabili gli interventi di Nando Dalla Chiesa e Nicola Leoni (link https://edu.ltomantova.it//event/326/showCard#), realizzati in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana, Biblioteca “Gino Baratta”, Consulta Provinciale per la Legalità e Centro Promozione Legalità. Altri due contributi sono attualmente in fase di registrazione e saranno presentati a maggio in occasione dell’anniversario della strage di Capaci.