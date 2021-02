Gonzaga – Covid, la Millenaria annulla l’edizione 2021 di Carpitaly

GONZAGA Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria e la sospensione, a livello nazionale, delle manifestazioni fieristiche, il consiglio di amministrazione di Fiera Millenaria di Gonzaga si è riunito per deliberare la riprogrammazione degli eventi previsti nei primi mesi del 2021. Vista la situazione attuale – che, come noto, è ancora caratterizzata da una profonda incertezza soprattutto per quanto riguarda il settore degli eventi, si è deciso di non oganizzare, perquest’anno, Carpitaly, la fiera dedicata al mondo della pesca sportiva, che ogni anno attira nei padiglioni gonzaghesi migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero.

«In un primo momento avevamo ipotizzato di posticiparla di qualche mese – spiega il presidente della Fiera Millenaria Giovanni Sala – Ma visto il protrarsi dell’emergenza, abbiamo deciso di cancellare l’evento del 2021 e ritrovarci a febbraio 2022 con la prossima edizione (la ventitreesima) quando speriamo che il Covid sarà solo un brutto ricordo per tutti». La scelta è stata dettata anche dal fatto che a Carpitaly partecipano le principali aziende del settore, realtà di caratura internazionale per cui sarebbe stato impossibile organizzare la presenza a Gonzaga in un altro periodo dell’anno.

«La Fiera Millenaria inoltre – prosegue Sala – è in attesa di conoscere dall’Ats se gli spazi del polo fieristico saranno destinati a centro vaccinale; decisione che, naturalmente sarà determinante nella programmazione del calendario delle attività».

Intanto, viene spostata a maggio, sabato 15 e domenica 16, l’edizione di primavera della Fiera dell’Elettronica, salvo – naturalmente – che il Governo consenta la ripartenza delle fiere in sicurezza nei prossimi mesi. La Fiera dell’Elettronica era inizialmente in programma il 27 e 28 marzo. La seconda edizione annuale della fiera dedicata alla tecnologia si terrà, come di consueto, in autunno il 25 e 26 settembre.

Annullata, invece, l’edizione di marzo del mercatino dell’antiquariato Del C’era una Volta, restano invece confermate le altre edizioni del 22 e 23 maggio e del 16 e 17 ottobre.

Bovimac, la fiera della zootecnia e della macchinazione agricola, è stata riprogrammata per novembre (26-27-28), in accordo con le associazioni agricole che collaborano alla realizzazione dell’evento. La manifestazione doveva tenersi in gennaio ma sarà, appunto recuperata.

Restano, per ora, confermate come da calendario le altre manifestazioni previste dopo l’estate, compresa la Fiera Millenaria di settembre che si terrà dal 4 al 12. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici della Fiera: tel. 0376.58098, info@fieramillenaria.it.