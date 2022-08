Il calendario dei corsi di Apindustria per il secondo semestre 2022 senza dimenticare ApiTV

MANTOVA “Abbiamo elaborato un calendario formativo che si focalizza sulle soft skills, quelle competenze trasversali che di regola si imparano sul campo – sottolinea la presidente di Apindustria Confimi Mantova Elisa Govi presentando il calendario formativo del secondo semestre 2022 – noi abbiamo pensato di offrire alle aziende la possibilità di allenare il problem solving, il lavoro di squadra e soprattutto la capacità di trovare la motivazione giusta per spingere ogni giorno l’asticella un po’ più in su”.

Come da tradizione Apindustria Confimi Mantova ha promosso sulle aziende associate il calendario formativo settembre-dicembre 2022 con una grande novità: il calendario ON-LINE e le presentazioni video dei corsi.

“Abbiamo inserito sul sito dell’associazione uno spazio dedicato al calendario delle attività formative in modo che possa essere sempre disponibile per la consultazione – aggiunge la presidente Govi – lo abbiamo sperimentato durante la pandemia e abbiamo visto che è sempre più utilizzato dalle aziende. Qui trovano non solo date e orari ma anche programmi e modalità di iscrizione”.

Il calendario offre corsi in materia di comunicazione e vendite, area economica e tema export, ambiente e sicurezza e gestione del personale proponendo sia seminari gratuiti che corsi a pagamento.

Una delle prossime novità in programma sono le presentazioni video dei corsi da parte dei docenti in modo da raccontare in anteprima le opportunità offerte dalla formazione che li vede protagonisti.

“Stiamo sviluppando sempre di più il palinsesto della nostra APITV, un canale dedicato su youtube che consente di vivere in diretta tutte le iniziative di Apindustria Confimi Mantova – aggiunge Elisa Govi – è un modo per essere sempre disponibili al confronto con le aziende associate. I nostri imprenditori possono sempre contare su di noi venendo a trovarci in sede, andando su Youtube per ApiTv o collegandosi ai nostri canali social come Linkedin e Facebook”.

Le aziende interessate a ricevere maggiori informazioni sul calendario corsi possono scrivere a info@api.mn.it