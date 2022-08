Il sindaco vieta la vendita di bevande per asporto nell’area di Palazzo Te nei giorni dei concerti

MANTOVA Il sindaco di Mantova Mattia Palazzi martedì 16 agosto ha firmato l’ordinanza che vieta la vendita di bevande per asporto, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, di plastica chiuse con il tappo o in lattine nell’area di Palazzo Te. Il divieto scatta dalle 19 fino all’ora successiva delle conclusione degli eventi nei giorni dei concerti previsti venerdì 26 agosto (spettacolo di Drusilla Foer), sabato 27 agosto (concerto di Carmen Consoli), martedì 30 agosto (concerto di Iggy Pop) e sabato 3 settembre (concerto di Mahmood).

Nell’ordinanza si ricorda, inoltre, il divieto, già previsto per legge, di somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume, contenute in contenitori di qualsiasi specie o materiale, sempre a partire dalle 19 e sino all’ora successiva alla conclusione degli eventi, mentre è stato deciso il divieto di introdurre, all’interno del Giardino dell’Esedra, bevande vietate e contenitori sia per uso personale sia con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.