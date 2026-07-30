Prostituzione e frode fiscale sul Garda: scatta il blitz con 2 arresti a Castiglione e il sequestro del Plié di Lonato

MANTOVA – Erano nel Mantovano i vertici di un’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione attiva sul Garda. Nel maxi-blitz scattato oggi che ha permesso di smantellare un’associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione e al riciclaggio che ha impegnato oltre 50 agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, sono stati arrestati un 66enne italiano e una 54enne albanese residenti a Castiglione delle Stiviere. Delle altre sette misure di custodia eseguite tre risguardano persone residente a Castiglione, più una di Sirmione e una di Peschiera del Garda. Nel corso dell’operazione è stato eseguito il sequestro preventivo del noto Club Pliè di Lonato del Garda.
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- 2 persone agli arresti domiciliari.
- 7 persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.
“L’operazione di Polizia conclusasi all’alba di questa mattina ha avuto origine da una programmata serie di azioni di monitoraggio e di controllo specificamente indirizzate ad individuare la presenza, sul territorio della nostra Provincia, di attività organizzate collegate al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione – ha evidenziato il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori –. Tale fenomeno, infatti, oltre ad essere potenzialmente contiguo a contesti di carattere criminale, indicativo di attività delinquenziali dietro la parvenza di normali iniziative professionali, mette a grave rischio la salute e la sicurezza delle giovani donne e degli stessi clienti, con conseguenti, evidenti ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica”.