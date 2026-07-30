Bagnolo San Vito: macellava galline sul balcone con rito halal, scatta la denuncia per un 57enne marocchino

Bagnolo San Vito – Una segnalazione al 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri Forestali di Mantova in un appartamento di Bagnolo San Vito, dove era in corso una macellazione abusiva di galline sul balcone condominiale.

Il blitz e la scoperta

I militari, impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio concordati in Prefettura sotto la direzione del Prefetto Roberto Bolognesi, hanno sorpreso sul fatto un cittadino marocchino di 57 anni. L’uomo si trovava sulla terrazza di pertinenza dell’abitazione con un coltello in mano, intento a sgozzare i volatili secondo il rito “halal” per l’autoconsumo.

I sequestri e la denuncia

L’attività è risultata completamente priva di autorizzazioni sanitarie. I Carabinieri hanno provveduto a sequestrare:

Un coltello utilizzato per i tagli.

Svariati capi appena uccisi.

Una gallina trovata ancora viva.

Il 57enne è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per i reati di uccisione e maltrattamento di animali. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario dell’Ats, che ha preso in custodia sia le carcasse sia l’unico esemplare sopravvissuto.