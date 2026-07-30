Calcio Serie B – Mantova, sotto col Trofeo Pata: al Martelli c’è l’Alcione Milano

MANTOVA Lo stadio Danilo Martelli apre i cancelli in anticipo sul previsto. La première doveva essere il 9 agosto per il Memorial Cappelletti, in scena Mantova e Carpi. Invece, le pessime condizioni del campo di Sirmione hanno indotto l’Acm a spostare nell’impianto di viale Te il match odierno con l’Alcione Milano. Che, tra l’altro, mette in palio il trofeo Pata. In caso di parità al 90’, per assegnarlo si procederà ai calci di rigore. Fischio d’inizio alle ore 17.30. L’ingresso è libero, saranno aperte solo le tribune.

Buon per quei pochi che non hanno ancora avuto la possibilità di vedere dal vivo il nuovo Mantova. I biancorossi sono alla quarta uscita del loro precampionato: dopo la goleada ai dilettanti veronesi, l’ottimo 1-1 con l’Atalanta e l’altrettanto buona galoppata con l’Ambrosiana, Francesco Modesto cerca conferme contro i milanesi allenati da Giovanni Cusatis. Una formazione ostica, che nei due precedenti campionati di Serie C si è sempre ben comportata. E ha fatto un figurone nell’unica amichevole fin qui disputata, contro il Torino, arrendendosi solo su rigore (1-0). In campo anche Mattia Muroni, uno degli artefici della promozione del Mantova in B (poi inspiegabilmente messo da parte l’anno successivo).

I biancorossi sono alle prese con qualche acciacco fisico, prevedibile in questa prima fase di preparazione. Qualcuno rimarrà a riposo; a qualcun altro, finora meno impiegato, verrà concesso più spazio, in un’ottica di logica rotazione. La novità si chiama Rares Ilie, ultimo colpo di mercato del ds Fabio Brutti: il trequartista rumeno ha già effettuato un paio di allenamenti con la squadra a Sirmione ed oggi sarà a disposizione. Ma, al di là dei singoli, sarà importante misurare i progressi della squadra biancorossa. Finora Modesto ha promosso i suoi per la prestazione con l’Atalanta, mentre con l’Ambrosiana ha riscontrato un po’ di disordine (causato anche dalla stanchezza). Mancano poco più di due settimane al debutto in Coppa Italia e tre all’inizio del campionato. Il rodaggio continua.