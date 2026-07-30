Volley Serie C femminile Crer – Moglia, il ritorno di coach Baratella: “Gruppo di qualità, faremo bene”

MOGLIA La Renusi Osgb Campagnola Emilia riparte da un gradito ritorno in panchina. A guidare la formazione emiliana nel prossimo campionato di Serie C del Crer sarà infatti Gianni Baratella, chiamato dalla società a raccogliere l’eredità di Michele Mossini. Per il tecnico si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce bene e nel quale aveva già lavorato in passato, elemento che potrà certamente facilitare il suo inserimento e quello del gruppo in vista della nuova stagione. Baratella ha iniziato da pochi giorni il suo lavoro con la squadra, ma le prime sensazioni sono già positive. «Sono molto contento di essere tornato in una società che conosco – afferma il tecnico – . A suo tempo ho accettato con grande entusiasmo la proposta della dirigenza perché credo nel progetto della Renusi. Ho svolto soltanto due allenamenti, ma il gruppo che il direttore sportivo Losi mi ha messo a disposizione è di qualità. Ho trovato ragazze disponibili e motivate a lavorare. Con impegno e continuità possiamo toglierci soddisfazioni. L’obiettivo è migliorare il risultato della scorsa stagione e provare a lottare per le prime posizioni della classifica». La società punta infatti a disputare un campionato da protagonista, facendo leva su un organico che unisce atlete di esperienza e giovani interessanti. La preparazione precampionato prenderà il via il 31 agosto. Sono previste quattro sedute di allenamento settimanali: tre si svolgeranno a Moglia, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il giovedì la squadra lavorerà a Campagnola Emilia. Un calendario studiato per permettere alle atlete di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e tecniche all’inizio del campionato. Per il momento è stata fissata un’amichevole contro la Truzzi Poggio Rusco, che rappresenterà il primo test significativo per verificare lo stato di avanzamento della preparazione e iniziare a valutare i meccanismi di gioco. Sarà l’occasione per Baratella di osservare da vicino la risposta della squadra sul campo e iniziare a delineare l’assetto con cui affrontare una stagione nella quale la Renusi Osgb Campagnola Emilia punta a recitare un ruolo di primo piano.